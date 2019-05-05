С 5 мая все мессенджеры работают в России по новым правилам

Москва, , 07:43 — REGNUM В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 5 мая, вступили в силу новые правила об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи. Вступило в силу соответствующее постановление правительства.

Суть нововведения в том, что при регистрации нового пользователя администрация мессенджера теперь обязана направлять запрос оператору мобильной связи, через который идёт регистрации, а тот должен подтвердить информацию о пользователи в течение 20 минут.

Если данные, предоставленные оператором и данные, введенные пользователем при регистрации, совпадают, то авторизация будет продолжена. Пользователь получит уникальный номер и будет внесен в реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки он пользуется.

Если же пользователь решит расторгнуть договор с оператором мобильной связи, то оператор обязан в течение суток сообщил администрации мессенджера об этом. Тот будет должен провести повторную идентификацию пользователя. Если же повторная идентификация невозможна, то авторизация пользователя будет деактивирована.

Стоит отметить, что с вступлением в силу этого нововведения для большинства пользователей ничего не изменится, так как большая часть мессенджеров и так проверяет мобильные номера своих пользователей в процессе авторизации.

Изменения больше касаются мессенджеров, так как они теперь должны напрямую взаимодействовать с оператором, а не просто просить пользователя ввести в приложение код из SMS.

Все ранее зарегистрированные пользователи не должны будут проходить процедуру идентификации повторно, если те данные, что они указали при регистрации, совпадают с данными присланными мессенджеру оператором.

Если мессенджер откажется работать в России по новым правилам, то его ждёт штраф до миллиона рублей, а также блокировка работы на территории России.