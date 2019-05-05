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Ушел из жизни бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Общество

Ему был 81 год

Краснодар, 5 мая 2019, 02:52 — REGNUM  Бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, в общей сложности 13 лет руководивший городом, скончался в возрасте 81 года. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечено, что Самойленко умер после продолжительной болезни. Глава Краснодара Евгений Первышов назвал бывшего мэра выдающейся личностью и отметил, что с именем Самойленко связана целая эпоха.

«Нынешние экономические успехи Краснодара — во многом его заслуга», — сказал Первышов.

В период с 1987 по 2000 год Валерий Самойленко был председателем горисполкома, председателем городского Совета народных депутатов, главой администрации Краснодара и главой городского самоуправления. При нем были созданы и развивались несколько микрорайонов, построены мост и путепроводы, школы, детские сады и медицинские учреждения, а также органный зал.

Самойленко удостоен многих наград и почетных званий. Дата, время и место прощания с ним будут объявлены позже.

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