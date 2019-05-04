КГБ Белоруссии сообщил о коррупции в «Белтелекоме» и Совбезе

Минск, , 18:50 — REGNUM Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, такое же обвинение предъявлено гендиректору госмонополиста «Белтелеком» Сергею Сиводедову. Об этом сегодня, 4 мая, проинформировала пресс-служба КГБ Белоруссии.

«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — говорится в публикации на официальном сайте КГБ Белоруссии.

Там также отметили: «Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу».

КГБ проводит в их отношении оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Такие же мероприятия и действия проводятся и в отношении другого взяточника — гендиректора республиканского унитарного предприятия-монополиста.

Гендиректор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов, по информации КГБ, получил «взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро». Взяткодателем выступил, как и в случае с замгоссекретарём Совбеза Белоруссии, гражданин России. Оба обвиняются по статьям 430 и 431 белорусского УК.

«В ходе следственных действий по месту жительства С. Сиводедова также обнаружено и изъято 470 000 долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих С. Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе», — сказано в официальном сообщении КГБ.

Напомним, информация об арестах замгоссекретаря Совбеза Белоруссии и гендиректора РУП «Белтелеком» появилась в СМИ в 20-х числах апреля и белорусские госорганы отказывались комментировать резонансные аресты. При этом маргинальные русофобские издания продвигали версию о шпионаже Втюрина в пользу российских спецслужб.

Также напомним, что в 1994 году во время первых президентских выборов в Белоруссии Александр Лукашенко обещал покончить с коррупцией в «высших эшелонах власти». Судя по громким уголовным делам последних лет, с тех пор коррупция поразила всю чиновничью вертикаль до самых верхов и размеры взяток выросли на порядки.