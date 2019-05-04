В Калужской области откроют первую детско-юношескую автошколу

Калуга, , 18:25 — REGNUM В Калужской области откроют первую детскую юношескую автомобильную школу. Об этом заявил на заседании круглого стола по теме «Повышение качества подготовки водителей, как одна из национальных задач, направленных на повышение безопасности дорожного движения» начальник регионального управления ГИБДД Алексей Холопов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, создание детско-юношеских автошкол Алексей Холопов назвал одним из вариантов дальнейшего развития системы обучения кандидатов в водители. Кроме того, главный государственный автоинспектор области выступил с предложением создать в регионе ассоциацию автошкол.

Ключевым событием заседания круглого стола стала беседа с президентом межрегиональной ассоциации автошкол Татьяной Шутылевой и экспертом национального совета Александром Лыткиным. Разговор со спикерами носил практический характер, ведь они изнутри знакомы с работой автошкол, при чем практически всех регионов страны. Так, Татьяна Шутылева поделилась с участниками встречи примерными программами подготовки водителей по специальностям. Например, программа подготовки водителей, применяющих специальные сигналы. Также, она обратила внимание на использование специализированной информационной системы, которая позволяет контролировать деятельность автошкол и напомнила об ответственности за игнорирование ее работы.

Итогом встречи стал открытый диалог между представителями автошкол и спикерами, участвующими в круглом столе.

Напомним, в 2018 году на автомобильных дорогах калужского произошло около 1500 ДТП с участием водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее двух лет. Почти половина дорожных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди, произошло именно по вине молодых водителей.

Между тем, подготовку кандидатов в водители транспортных средств на территории региона осуществляют 54 образовательных учреждения. Проведенный анализ качества обучения показал, что теоретический экзамен на право управления транспортным средством в подразделениях Госавтоинспекции с первого раза сдают в среднем 20−40% кандидатов, практический экзамен — 40−60%, что свидетельствует о недостаточном уровне их подготовки.