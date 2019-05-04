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Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицейский участок

Общество

Рекомендация касается тех, у кого нет соответствующей лицензии

Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 мая 2019, 16:07 — REGNUM  Сдать холодное оружие и одежду, напоминающую военную форму, в полицейский участок рекомендовали правоохранительные органы Шри-Ланки жителям страны. Об этом 4 мая сообщает портал Newsfirst.

Портал сообщает, что приём холодного оружия и одежды будет проводится в полицейских участках 4 и 5 мая. При этом тех, у кого есть лицензия на ношение холодного оружия, можно не беспокоиться.

Данная рекомендация является одной из мер безопасности, предпринимаемых властями Шри-Ланки после серии взрывов, произошедших в стране 21 апреля. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в качестве одной из мер безопасности властями Шри-Ланки был введён запрет на ношение предметов одежды, скрывающих лицо. Запрет распространяется и на традиционные для мусульманских женщин бурки и никабы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Шри-Ланке запретили прикрывать одеждой лицо

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