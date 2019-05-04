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Самую большую в мире турку для кофе изготовили в Крыму

Общество

Турка станет символом гостеприимства крымских татар

Симферополь, 4 мая 2019, 15:48 — REGNUM  Самая большая в мире турка для варки кофе была изготовлена крымскими мастерами. Об этом 4 мая сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Сосуд был представлен на национальном празднике крымских татар Хыдырлез, который проходит в Бахчисарае. Высота турки 2,2 метра, она может вместить около 10 тысяч чашек кофе. На изготовление турки у мастеров ушло две недели.

Как пояснил Руслан Бальбек, крымские татары уделяют особое внимание кофейному протоколу. В любой семье крымских татар гостя всегда встречают чашечкой вкуснейшего ароматного кофе, поэтому турка станет символом гостеприимства.

Ожидается, что в ходе праздника всем присутствующим будет предложена чашечка кофе. Всего предполагается сварить около 8 тысяч чашек напитка.

Однако, по словам Бальбека, в турке-чемпионе кофе варить не будут. Сосуд будет выставлен в Ханском дворце-музее в Бахчисарае в качестве обязательного атрибута праздника Хыдырлез.

Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Он символизирует пробуждение природы и приход лета. Его отмечают в начале мая танцами, песнями и народными гуляниями. В 2018 году праздник Хыдырлез в Крыму посетили около 50 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале мая Крым стал самым популярным направлением для отдыха.

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