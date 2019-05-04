Краснокаменск, Забайкальский край, , 15:40 — REGNUM

Около 1000 детей в Забайкалье могут развить свое техническое творчество в сфере высоких технологий и повышать научно-технические знания благодаря действию во втором по величине городе края — Краснокаменске — проекта «Лаборатория научно-технического творчества «Шаг в будущее». Более 600 тысяч рублей на его реализацию выделил Фонд президентских грантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Победители городских соревнований по легоробототехнике в Краснокаменске Правительство Забайкальского края

Участники городских соревнований по легоробототехнике Правительство Забайкальского края

Сегодня, 4 мая, в рамках этого проекта прошло очередное мероприятие — городские соревнования по легоробототехнике, посвящённые Дню Победы. Участниками соревнований стали восемь команд из общеобразовательных учреждений Краснокаменска. Им предстояло сконструировать модель военной техники, составить программу, пройти препятствия и ответить на вопросы викторины.

В итоге победителями стали Арсений Чагин и Иван Голубец.

Городские соревнования по легоробототехнике Правительство Забайкальского края

«Инженерно-техническое творчество в Забайкальском крае активно развивается. На это выделяется финансирование в рамках национального проекта «Образование». В 2019 году регион получит 73 миллиона рублей на создание кванториумов. На базе первого детского технопарка Забайкальского края откроют «Кванториум» по модели «стандарт». Он будет включать Автоквантум, Аэроквантум, Промробоквантум, IТ-квантум, Космоквантум, а также квантум виртуальной реальности», — пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Также известно, что на базе Читинской детской железной дороги предполагается создать «Кванториум» по модели «Мини» с Робоквантумом, Промдизайнквантумом и Геоквантумом. Планируется, что к 2024 году на территории края будет действовать пять кванториумов.

Процесс городских соревнований по легоробототехнике в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, президентские гранты направлены на поддержку талантливой молодежи нашей страны. В инженерно-техническим творчеством в Забайкальском крае занимаются порядка восьми тысяч детей.