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В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы

Общество

Вооруженные силы готовятся к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 4 мая 2019, 13:40 — REGNUM  В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пилотажные группы пролетели над столицей в той же последовательности, в который они полетят 9 мая во время парада Победы.

Сперва летели вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35. Затем летели самолеты радиолокационной разведки и военно-транспортные самолеты. Далее следовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. За ними пролетел тяжелый ракетоносецТу-95МСМ в паре с заправщиком Ил-78.

Также в небе над столицей пролетели истребители Су-24, Миг-29 и Миг-31. Искусство высшего пилотажа продемонстрировали группы «Русские витязи» и «Стрижи».

В завершение репетиции группа штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского флага.

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