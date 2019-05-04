Проект #ЖИТЬ запускает сервис «Бессмертный полк онлайн»

Москва, , 12:28 — REGNUM Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) третий год подряд в преддверии Дня Победы запускает сервис «Бессмертный полк онлайн». Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны.

«Наш сервис позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», — пояснил Игорь Матвиенко.

По его словам, ежегодно в день празднования Дня Победы «миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих старших родственников — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто внес свой вклад в завоевание великой Победы».

Принять участие в акции может любой желающий. В первую очередь, те, кто по каким-то причинам не сможет присоединиться к шествиям бессмертного полка, которые в День Победы пройдут по всей стране. Любой желающий может загрузить на сайте проекта жить. рф фотографию, указать фамилию, имя, отчество воевавшего родственника и свою электронную почту. На указанный адрес поступит ссылка на готовый ролик. Его можно выложить на сайте жить. рф или в социальных сетях.

Сервис «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017-м году, его участниками стали более 80 тысяч человек.

В этом году акция пройдет с 6 по 15 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, #ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, инициатором и автором которого выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сайте жить. рф любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить.