Москва, , 12:32 — REGNUM

Третий Московский мотосезон официально открылся в Москве парадом мотоциклистов. Об этом сообщил 4 мая журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мотопарад стартовал на проспекте академика Сахарова, далее маршрут участников парада пройдёт по Садовому кольцу. В параде приняли участие 17 мотоклубов.

По словам Ликсутова, мотосезон в очередной раз будет посвящён безопасности дорожного движения. Это необходимо для развития мототранспорта в городе и привития уважения друг к другу у всех участников дорожного движения.

Ликсутов поблагодарил всех, принявших участие в открытии мотосезона, как традиционных участников мероприятия, так и новичков. Заммэра сообщил также, что в мотопараде будет принимать участие самое большое количество мотоциклистов. Ожидается, что количество участников приблизится к 10 000 человек.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в этом году весенний мотофестиваль в Москве впервые проводится в течение двух дней. 3 мая в Парке Горького в честь открытия мотофестиваля состоялся праздничный концерт.