В Японии продолжается праздник наступления новой эпохи Рейва

Токио, , 12:13 — REGNUM В Японии до сих пор проводятся народные гуляния и празднования в честь смены эпох в стране и восхождения на престол наследного принца Нарухито 1 мая этого года. Смена эпох пришлась в стране на самые длинные выходные в году, которые получили название «золотая неделя». Непосредственно вечером накануне восхождения на престол был организован запуск фейерверков. Несмотря на праздничное настроение, вокруг императорского дворца была усилена безопасность на случай непредвиденных событий.

Миллионная толпа в день смены эпох собралась в районе Сибуя, где находится самый многолюдный в мире «перекресток семи дорог». В этом районе многие люди традиционного отмечают начало нового года.

Некоторые японские пары поженились в полночь, когда произошла смена названия эпохи с Хэйсэй на Рэйва. Придорожная станция технического обслуживания в префектуре Гифу с названием Хэйсэй была забита посетителями с самого утра, на стоянке возле станции было оставлено коло 200 автомобилей, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

На телебашне «Небесное дерево Токио» проецировалась надпись «Спасибо, Хэйсэй!» В токийском аэропорту Ханэда крупный японский авиаперевозчик All Nippon Airways Co. провел праздничные мероприятия и вручил подарки пассажирам, которые сели на свой последний рейс эпохи Хэйсэй и первый рейс эпохи Рэйва.