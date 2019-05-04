В Турции запустят «Туристический Восточный Экспресс»

Анкара, , 12:25 — REGNUM Министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Джахит Турхан сообщил, что между провинциями Анкара и Карс в Турции начнет курсировать новый «Туристический Восточный Экспресс». По его словам, решение принято в связи с загруженностью действующего «Восточного Экспресса», курсирующего с 1949 года между столицей Турции и ее восточными регионами: он входит в топ-4 самых живописных железнодорожных маршрутов мира.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Джахит Турхан сказал, что вопрос об открытии «Туристического Восточного Экспресса» в настоящее время разрабатывается совместно с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Министр транспорта, в частности, заявил: «Достигнуты договоренности о том, что «Туристический Восточный Экспресс» отправится из Анкары в Карс 29 мая 2019 года в 20.00. Состав будет рассчитан на 120 человек. Время в пути составит 27 часов».По словам министра, график пребывания в пути и время остановок на станциях проработаны с учетом требований Министерства культуры и туризма Турции. «Мы стремимся предоставить пассажирам достаточное время для ознакомления с историческими и туристическими достопримечательностями страны.

«Туристический Восточный Экспресс» будет состоять из 9 вагонов: двух служебных, вагона-ресторана и шести спальных вагонов. Состав будет выходить в путь раз в два дня: время отбытия из Анкары — 20.00, из Карса — около 23.00», — добавил Джахит Турхан.