Оренбургские туристы на сутки застряли в Дубае

Оренбург, , 10:35 — REGNUM Свыше 200 россиян, отправившихся отдыхать в ОАЭ, испытали проблемы с возвращением на Родину. Самолет авиакомпании Azur Air, который должен был доставить пассажиров из Дубая в Оренбург, больше суток не мог покинуть пункт отбытия, сообщает телеграм-канал @orenburg.

В интернете обнародовано видео с комментарием о том, что пассажиров снимают с рейса. Люди покидают самолёт. Телеграм-канал опубликован фото, где дети спят на полу в аэропорту, а также информацию о том, что самолёт неисправен, замены нет.

По данным информресурсов, рейс ZF5602 российской а/к Azur Air должен был вылететь из Дубая (DWC) в Оренбург (REN) в ночь на 4 мая. Но у прибывшего из Оренбурга 18-летнего Boeing 757−2Q8 с б/н VQ-BQA возникли технические проблемы, из-за чего капитан воздушного судна принял решение не выполнять обратный рейс до их полного устранения.

На сайте авиакомпании комментария относительно ситуации нет. Информресурсы сообщают, что оператором, предоставившим тур из Оренбурга в Дубай, является «Анекс Тур». В контактном центре туристической компании о задержке рейса оказались не осведомлены. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник call-центра:

«Не знаю, откладывали рейс или нет, вижу, что назначен он на 23:00 4 мая и в 23:00 должен вылететь. Вы можете попробовать позвонить в авиакомпанию».

В авиакомпании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что самолёт с туристами уже благополучно приземлился в Оренбурге:

«В 02:23 воздушное судно вылетело из Дубая, и в 07:09 (мск) приземлилось в Оренбурге».