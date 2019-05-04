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Оренбургские туристы на сутки застряли в Дубае

Общество

Ряд информресурсов продолжает сообщать о задержке рейса, тогда как самолёт с оренбургскими туристами, по данным авиаперевозчика, утром 4 мая уже приземлился в Оренбурге

Оренбургские туристы на сутки застряли в Дубае
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вид на Дубай. ОАЭ

Оренбург, 4 мая 2019, 10:35 — REGNUM  Свыше 200 россиян, отправившихся отдыхать в ОАЭ, испытали проблемы с возвращением на Родину. Самолет авиакомпании Azur Air, который должен был доставить пассажиров из Дубая в Оренбург, больше суток не мог покинуть пункт отбытия, сообщает телеграм-канал @orenburg.

В интернете обнародовано видео с комментарием о том, что пассажиров снимают с рейса. Люди покидают самолёт. Телеграм-канал опубликован фото, где дети спят на полу в аэропорту, а также информацию о том, что самолёт неисправен, замены нет.

По данным информресурсов, рейс ZF5602 российской а/к Azur Air должен был вылететь из Дубая (DWC) в Оренбург (REN) в ночь на 4 мая. Но у прибывшего из Оренбурга 18-летнего Boeing 757−2Q8 с б/н VQ-BQA возникли технические проблемы, из-за чего капитан воздушного судна принял решение не выполнять обратный рейс до их полного устранения.

На сайте авиакомпании комментария относительно ситуации нет. Информресурсы сообщают, что оператором, предоставившим тур из Оренбурга в Дубай, является «Анекс Тур». В контактном центре туристической компании о задержке рейса оказались не осведомлены. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник call-центра:

«Не знаю, откладывали рейс или нет, вижу, что назначен он на 23:00 4 мая и в 23:00 должен вылететь. Вы можете попробовать позвонить в авиакомпанию».

В авиакомпании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что самолёт с туристами уже благополучно приземлился в Оренбурге:

«В 02:23 воздушное судно вылетело из Дубая, и в 07:09 (мск) приземлилось в Оренбурге».

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Авиапроисшествия
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