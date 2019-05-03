Директор МакSим о состоянии певицы: «К концу мая будет на ногах»

Москва, , 22:58 — REGNUM Певица Марина Абросимова (МакSим), которая пострадала в результате ДТП, к концу мая будет на ногах. Об этом сообщила директор популярной певицы Маргарита Соколова в интервью Пятому каналу.

«Идет (певица) на поправку в стабильном состоянии… — сообщила Соколова. — Зарубежные и наши врачи сказали, что к концу мая будет на ногах».

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля 2019 г. певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

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