Шеф-редактор шоу «Голос.Дети» госпитализирован с инфарктом

Москва, , 22:05 — REGNUM В Москве в одну из больниц был госпитализирован шеф-редактор проекта «Голос. Дети» Александр Подъяпольский. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщила его жена, телеведущая Алена Бородина.

По ее словам, причина госпитализации мужчины — инфаркт.

«Я чуть не потеряла любимого человека, — сказала А.Бородина. — Сейчас он (Александр Подъяпольский) восстанавливается».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в финале шестого сезона «Голос. Дети» на российском Первом канале разразился скандал — ряд телезрителей пожаловался на нечестность голосования после победы в шоу дочери Алсу. Сейчас выясняется техническая возможность вброса голосов.

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