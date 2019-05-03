Нехватка денег сделала Таджикистан лидером по грудному вскармливанию

Душанбе, , 18:23 — REGNUM Таджикистан возглавляет список стран, жительницы которых кормят своих детей по «правильной» схеме. Так, более 73% женщин в течение первых шести месяцев жизни ребенка придерживаются исключительно грудного вскармливания. Об этом сообщается на сайте Европейского филиала ВОЗ.

В список вошли также такие страны как Туркмения (57%), Казахстан (51%) и Грузия (35%).

По мнению исследователей Европейского филиала Всемирной организации здравоохранения, риск нездорового ожирения у детей значительно снижается при длительном грудном вскармливании.

Так в Европе (исследование в основном касалось европейских государств) сейчас от тяжелой степени ожирения страдает около 400 тыс. детей в возрасте от 6 до 9 лет. Однако, по словам специалистов, принимавшиеся в европейских странах меры по борьбе с ожирением не смогли с ним справиться. Так как продолжительность грудного вскармливания там не соответствует рекомендованным мировым нормам.

По словам представителя ВОЗ Бенте Миккельсена, ребенка надо как можно дольше кормить грудным молоком — до шести месяцев. После чего можно вводить и другую пищу. Но при этом необходимо продолжать грудное вскармливание до двух лет. В этом случае ребенок будет больше защищен от ожирения. Благодаря данной информации, можно будет разработать более эффективные меры в борьбе с ожирением.

Отметим, что согласно выводам других исследователей, сделанных в рамках проекта «Профилактика и лечение острой недостаточности питания средней тяжести», финансируемой USAID, в Таджикистане наблюдается самые высокие показатели недоедания в Туркестанском регионе: 29,4% детей страдают анемией и 26% — задержкой роста.