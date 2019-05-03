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Миллион сомалийский детей могут стать жертвами голода из-за засухи

Общество

Пресс-секретарь ООН сообщил, что жители Сомали столкнутся с проблемой недоедания вследствие засухи

Миллион сомалийский детей могут стать жертвами голода из-за засухи
Oxfam East Africa
Засуха в Сомали

Могадишо, 3 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил о том, что 1.7 миллионов человек в Сомали могут столкнуться с кризисным или чрезвычайным уровнем ситуации в области продовольственной безопасности до июня в связи с засухой в течение двух сезонов подряд: она привела к гибели значительного поголовья скота и потере урожая.

По словам Дюжаррика, уровень недоедания в стране растет с большой скоростью в связи с засушливыми условиями. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», 954 тысяч сомалийских детей станут жертвами голода в стране.

Пресс-секретарь добавил, что гуманитарная группа ООН подготавливает план по решению проблемы продовольствия в районах, наиболее серьезно пострадавших от засухи. Также рассматривается вопрос об обеспечении граждан Сомали необходимой помощью с мая по октябрь этого года.

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Зарубежная хроника
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