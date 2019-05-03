Минчане провели акцию в память о погибших в «Одесской Хатыни»

Минск, , 13:30 — REGNUM Акция памяти погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов на Куликовом поле состоялась 2 мая в Минске у посольства Украины в Белоруссии. Проведению мероприятия пыталась помешать охрана украинской дипмиссии, сообщает белорусское издание «Политринг».

Сопредседатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов и член движения Денис Салтанович столкнулись с противодействием спустя минуту после начала акции: к ним подошёл сотрудник белорусской милиции и попросил «убраться» от посольства. Агафонов сообщил правоохранителю о своём белорусском гражданстве и отсутствии признаков нарушения действующего законодательства.

«На нас были надеты георгиевские ленты, которые также были повязаны и на цветах», — уточнил Агафонов в комментарии изданию.

Затем из украинского посольства вышел охранник: он сказал, что зафиксировал участников акции, забрал цветы и выбросил их.

«Сегодня в Украине годовщина ужасной трагедии, когда по вине экстремистов погибли десятки человек. Заживо сгорели. Трагедия не раскрыта, виновные не наказаны до сих пор. Как гражданин Беларуси, я выражаю соболезнование родным и близким погибших в этой трагедии, и приложу все усилия, чтобы в Беларуси ничего подобного не повторилось», — сказал в комментарии изданию Салтанович.

Белорусское издание напомнило, что 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек. Большинство смертей произошло из-за пожара в Доме профсоюзов — 42, в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия погибли ещё 6 человек. Также 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.

Также издание напомнило, что 18 сентября 2017 года суд Черноморска оправдал всех фигурантов «дела 2-го мая». Прокуратура подала апелляцию на это решение, а суд переносил заседание в связи с неявкой оправданных.

Отметим, что 2 мая сего года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине распространила специальное заявление в связи с пятилетием трагических событий в Одессе, отметив, что правоохранительные органы Украины «не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия».