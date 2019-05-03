В Японии прошел «свадебный бум» в первый день новой эпохи Рэйва

Токио, , 12:58 — REGNUM 1 мая в общей сложности 520 пар вступили в брак только в столице префектуры Мияги на северо-востоке Японии. По всей стране нашлось много желающих зарегистрировать свое семейное положение в первый же день новой эпохи Рэйва, эры правления нового императора Японии Нарухито.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», для многих это как «начать жизнь с чистого листа». «Мы поженились в первый же день «Рэйвы» или эры «прекрасной гармонии». Я считаю, что это очень символично начинать новую семейную жизнь с новой эпохи», — рассказали молодожены из города Сендай.