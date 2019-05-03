Тюменец в Верховном суде отстоял право обращения с отходами без посредника

Тюмень, , 10:27 — REGNUM Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск жителя Тюмени Андрея Манякина, отстаивавшего право на заключение договора по вывозу мусора с региональным оператором без посредников. Информация опубликована в картотеке суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У Андрея Манякина есть свой жилой дом на территории дачного товарищества. Он решил заключить договор на обращение с твёрдыми коммунальными отходами напрямую с региональным оператором ООО «Тюменское экологическое объединение». Но в «ТЭО» ему было в желании отказано согласно подпункту «а» пункта 148(5) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Данный документ предусматривает заключение общего договора с дачным товариществом. Андрей Манякин увидел в этом ущемление своих прав и обратился в Верховный суд РФ. Иск тюменца к Министерству строительства и ЖКХ России был удовлетворён в высшей судебной инстанции. Теперь Минстрой должен выплатить тюменцу судебные расходы в размере 300 рублей.

Отныне правом заключить прямой договор с региональным оператором имеют все владельцы жилых домов, расположенных в дачных и садовых товариществах. Отметим, что согласно нормативам, с одного проживающего в индивидуальном жилом доме предусмотрен норматив накопления 237 кг в год, для члена садового или дачного товарищества — 160,62 кг в год. Сложно понять, чем руководствовался тюменец, обращаясь в Верховный суд России, но экономии явной нет.

«На самом деле может и не всем это нужно, но сам Андрей Манякин считает, что ему выгодно иметь выбор», — пояснил 72.RU Антон Куклин, юрист, помогавший тюменцу обратиться с иском, Антон Куклин.