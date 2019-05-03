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В Москве 9 мая пройдет приднестровский «Бессмертный полк»

Общество

Представительство ПМР в Москве пригласило на марш проживающих в России приднестровских сограждан

В Москве 9 мая пройдет приднестровский «Бессмертный полк»
Иллюстрация: Gos-pmr.ru
«Бессмертный полк». Приднестровье

Москва, 3 мая 2019, 10:04 — REGNUM  Представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве организует 9 мая шествие «Приднестровье. Бессмертный полк». Как передает ИА REGNUM, представительство Приднестровья пригласило проживающих в России приднестровских сограждан и всех желающих принять участие в шествии.

«Начало движения от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту и далее через улицы Тверскую, Тверскую-Ямскую, Охотный ряд и Манежную площадь. Сбор участников возле станции метро «Динамо» 9 мая в 14:00», — сообщили в представительстве ПМР в Москве.

В самом Приднестровье акция «Бессмертный полк» пройдет в столице Тирасполе и других городах республики.

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«Бессмертный полк»
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