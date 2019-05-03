В Югру назначен новый руководитель окружного МЧС

Ханты-Мансийск, , 08:11 — REGNUM В Югру назначен новый глава окружного управления МЧС. Им стал Пётр Кугуй, ранее занимавший пост заместителя начальника МЧС России в Ставропольском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующий Указ президента РФ от 1 мая 2019 № 202 «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах» опубликован на портале государственных правовых актов.

Прежний ГУ МЧС по ХМАО-Югре Александр Тиртока покинул пост по собственному желанию.

Пётр Кугуй родился 6 июля 1977 года в селе Раздольное, Новоалександровского района, Ставропольского края. В 1999 году окончил Ставропольское высшее авиационное инженерное училище по специальности «Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». В 2008 году — Академию гражданской защиты МЧС России по специальности «Командно — штабная, оперативно — тактическая деятельность гражданской защиты». В основном служил в Ставропольском крае.

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