Освобождена гражданка Вьетнама, обвиняемая в гибели брата главы КНДР

Куала-Лумпур, , 06:00 — REGNUM Вьетнамская гражданка Доан Тхи Хыонг, обвиняемая властями Малайзии в гибели Ким Чон Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, освобождена по решению суда. Об этом сообщает Reuters.

Женщина вышла на свободу 3 мая. По словам адвоката, 30-летняя вьетнамка отправится на родину в этот же день.

Почти месяц назад, 1 апреля, Верховный суд Малайзии переквалифицировал статью, по которой обвиняли Доан Тхи Хыонг, с умышленного убийства на причинение ущерба здоровью, повлекшее смерть. Женщину приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения, но засчитали время, проведенное под стражей в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте малайзийский суд снял обвинения с другой подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама, 26-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа. Старший единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам погиб в феврале 2013 года в Куала-Лумпуре в результате отравления ядовитым веществом.

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