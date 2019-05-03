Певица Успенская объяснила местью скандал вокруг Алсу

Москва, , 05:41 — REGNUM Отстранение певицы Алсу от оглашения итогов музыкального конкурса «Евровидение» может являться чьей-то местью. Об этом заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу «360».

"Это может быть месть, может кто-то мстит ей. Но почему, мы узнаем позже, по какой причине», — сказала Успенская.

По словам певицы, после скандала вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» возможными могут оказаться любые варианты. В настоящее время Алсу отдыхает вместе с детьми, чтобы отвлечься от происходящего, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь Алсу Микелла Абрамова победила в конкурсе «Голос. Дети» по итогам зрительского SMS-голосования, после чего многие зрители усомнились в его справедливости. СМИ 1 мая сообщили о том, что Алсу будет озвучивать баллы, которые присудят участникам «Евровидения» российские члены жюри, однако затем стало известно, что эту задачу выполнит пианист Иван Бессонов.

Читайте также: Не Алсу, а пианист Бессонов исполнит роль глашатая от РФ на «Евровидении»