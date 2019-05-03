Сыгравший Чубакку Питер Мейхью скончался в США

Остин, США, , 04:03 — REGNUM Американский актер Питер Мейхью, исполнивший роль Чубакки в фантастической саге «Звездные войны», ушел из жизни в возрасте 74 лет. Некролог опубликован в микроблоге актера в Twitter.

Члены семьи Мейхью уточнили, что актер скончался 30 апреля в своем доме в штате Техас. Последние часы он провел в окружении своих родных.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года. В 1977 году он сыграл Минотавра в приключенческом фильме «Синдбад и глаз тигра» и вскоре получил роль Чубакки в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Актера отличал очень высокий рост — 2 м 21 см. Чубакка из племени вуки — обезьяноподобное существо, один из главных персонажей нескольких фильмов цикла. Мейхью сыграл его в четвёртом, пятом, шестом и в седьмом эпизодах саги.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Лондоне ушел из жизни продюсер «Звёздных войн» Гэри Курц. Причиной смерти 78-летнего Курца стало раковое заболевание.

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