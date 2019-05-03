Магас, Ингушетия, , 01:34 — REGNUM

Инцидента с похищением невесты в Малгобекском районе Ингушетии не было. Об этом заявил депутат Народного собрания Ингушетии Магомед Дарсигов («Единая Россия»), якобы похитивший женщину-врача.

Вместе с тем Дарсигов подтвердил, что свадьба состоялась и прошла в соответствии с исламскими традициями.

«Обряд бракосочетания совершен по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа», — цитирует парламентария «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о «похищении невесты» ингушским депутатом Дарсиговым и вмешательстве в инцидент старейшин. Для урегулирования ситуации было решено сыграть свадьбу, при этом жениха обязали пожертвовать в мечети в пользу малоимущих 200 тыс. рублей.