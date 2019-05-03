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Гусли в Пушкино: старый мотив на новый лад

Общество

В Тверской области работает гусельная мануфактура – единственная в России и крупнейшая во всем мире. Анастасия Чистякова и Светлана Маркина узнали у создателя мануфактуры, кто покупает гусли и для чего

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Гусли в Пушкино: старый мотив на новый лад
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
У каждого инструмента свой неповторимый тембр

Анастасия Чистякова, Светлана Маркина, 3 мая 2019, 13:00 — REGNUM  

Пушкино без Пушкина

В селе Пушкино недалеко от Твери великий поэт никогда не был. Его именем как бы «прикрыли» православную историю места — бывшего села Бели-Архиерейские. Напоминание о ней — полуразрушенная церковь, которую построили в конце XVIII века на деньги прихожан. Больше ста лет она была местом притяжения для пяти с половиной тысяч людей. В советское время старинное село потеряло название, свою доминанту, и стало похоже на сотни других — с колхозами и сельсоветами.

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Дорога к мануфактуре
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Дорога к мануфактуре

Пушкино с Сергеем

Сергей Горчаков никогда не был сельским жителем. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, в обычной городской квартире. Правда, летом родители отправляли в свой старый дом в Пушкино — подальше от городской пыли. Несколько лет назад Сергей оказался на переломном моменте жизни. За ответами на вопросы он поехал туда, где, по детским воспоминаниям, всё было проще и естественнее, чем в городе — в Пушкино. Приехал на лето, и остался.

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Одна из крупнейших мануфактур по производству гуслей в мире находится в небольшом селе под Тверью
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Одна из крупнейших мануфактур по производству гуслей в мире находится в небольшом селе под Тверью

Пушкино и гусли

На гуслях играли Садко, Илья Муромец и Добрыня Никитич. Сергей на гуслях не играл — сразу начал их мастерить, а уже потом разбираться с нотной грамотой. Неожиданно оказалось, что инструмент нужен людям. Продал один, второй, и скоро понял, что в одиночку со всеми заказами не справится. Создал мануфактуру «Мир гуслей», и у местных жителей появилась работа. Бывшие сварщики и плотники стали создавать инструменты, на которых люди играли ещё сотни лет назад. Один — рекордсмен, создал больше 3 тысяч гуслей. Другой раскрылся не только как мастер, но и как музыкант.

— Про Никиту никто и подумать не мог, что человек музыкально одарённый — обычный работяга. Ему пару наигрышей показали, он просто взял гусли и заиграл. Человек просто рождён с музыкальными данными. Но играть могут и люди без способностей, — рассказывает Сергей.

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Раньше это была небольшая мастерская, которая разрослась до целой мануфактуры
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Раньше это была небольшая мастерская, которая разрослась до целой мануфактуры
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Изготовить хорошие гусли не так просто, для этого используют различные инструменты и технику
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Изготовить хорошие гусли не так просто, для этого используют различные инструменты и технику
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В основном здесь трудятся местные жители – бывшие сварщики и плотники
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
В основном здесь трудятся местные жители – бывшие сварщики и плотники
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Для изготовления инструментов используют разные виды деревьев
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Для изготовления инструментов используют разные виды деревьев

Цель мануфактуры — сделать так, чтобы каждый мог играть на гуслях. Для этого на мануфактуре производят демократичные по цене инструменты, проводят мастер-классы в разных городах, стараются объяснить в музыкальных школах, что гусли — современный инструмент, и игре на нём стоит учить детей.

— Первый наигрыш человек любых способностей начинает играть через 10 минут. Да тут и просто можно струны перебирать — всё равно получается красиво. И помогает найти мир в душе, привести мысли в порядок. Нам пишут покупатели, что с гуслями в руках они и пробки выстаивают, — продолжает Сергей.

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В отдельном помещении находится «склад» новых гуслей
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
В отдельном помещении находится «склад» новых гуслей
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Восстановить мастерскую помогли люди из разных уголков нашей страны
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Восстановить мастерскую помогли люди из разных уголков нашей страны
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Юля, работает на мануфактуре кладовщицей и мечтает поступить в художественное училище
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Юля, работает на мануфактуре кладовщицей и мечтает поступить в художественное училище
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Каждый месяц мануфактура продает около ста гуслей
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Каждый месяц мануфактура продает около ста гуслей

Если первыми покупателями мануфактуры были люди, увлечённые традиционной культурой, то сейчас одной категории не выделить — от бизнесменов до эзотериков, но чаще — обычные люди, уставшие от суеты. Сейчас мануфактура продаёт около ста гуслей каждый месяц.

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Сергей Горчаков уверяет, что научиться игре на гуслях может любой желающий
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Сергей Горчаков уверяет, что научиться игре на гуслях может любой желающий

Пожар

В прошлом году мануфактура полностью сгорела. За ночь пожар уничтожил всё, что было создано за пять лет работы: наработки и эскизы, всю технику, инструменты. МЧС утверждает — здание подожгли. Сергей в выводах осторожен — говорит, открытых врагов нет, местные жители здесь сами работают. Но главное даже не это, а то, что последовало за пожаром.

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В прошлом году мануфактуру сожгли и Сергею Горчакову с командой пришлой отстраиваться заново
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
В прошлом году мануфактуру сожгли и Сергею Горчакову с командой пришлой отстраиваться заново
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Рабочая куртка одного из мастеров
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Рабочая куртка одного из мастеров
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Настройка звука
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Настройка звука
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Особое внимание уделяется деталям
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Особое внимание уделяется деталям

Запись о происшествии в социальных сетях посмотрели более 600 тысяч человек. Помощь потекла со всех уголков страны: люди присылали деньги на восстановление мастерской или просто письма с поддержкой.

— Одна бабушка нам написала 88 лет, сказала, что мы важное дело делаем. И таких людей много было. Это стало мощным толчком к развитию — мы убедились, что люди заинтересованы в гусельной культуре, — поделился Сергей.

После пожара мануфактуру не просто восстановили — на месте небольшой пристройки появился просторный дом, который вместил в два раза больше мастеров. И ещё после пожара мануфактура стала по-настоящему народной.

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Многие мастера умеют не только создавать гусли, но и играть на них
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Многие мастера умеют не только создавать гусли, но и играть на них
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Рабочее место в одном из цехов
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Рабочее место в одном из цехов
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«Новоиспеченные» гусли покрывают лаком
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
«Новоиспеченные» гусли покрывают лаком
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Это довольно быстрый процесс, но находится рядом без спецзащиты очень сложно
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Это довольно быстрый процесс, но находится рядом без спецзащиты очень сложно
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В мануфактуре рассказывают, что создают гусли, которые подойдут каждому
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
В мануфактуре рассказывают, что создают гусли, которые подойдут каждому
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Подготовка гуслей к покрытию
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Подготовка гуслей к покрытию
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Мастер мануфактуры
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Мастер мануфактуры

Гусли и таргетированная реклама

Вернуться к корням — это не значит отказаться от современных достижений. Сергей Горчаков уверен, главное — это жить с ними в гармонии. Говоря это, он настраивает гусли с помощью тюнера на телефоне. Не скрывает, что большое внимание уделяет и маркетингу. Например, сейчас мануфактура ищет таргетолога. И вообще говорит, что отъезд в деревню не означает отказ от цивилизации. Наоборот, лучшие её достижения должны прийти в деревню.

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Делать гусли – довольно кропотливая работа
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Делать гусли – довольно кропотливая работа

— Разница только в том, что находясь в городе ты, по большому счёту, ничего не можешь создать своего. Всё принадлежит кому-то другому: твой труд, земля. А здесь у меня есть мануфактура, которая стоит на моей земле и будет передаваться из поколения в поколение. Я думаю, что каждый человек творец, просто не каждый может это в себе «нащупать», — говорит Сергей.

Теперь жителям Пушкино проще найти в себе творца на гусельной мануфактуре. А само село снова обрело свою историю и особенный, ни на кого не похожий характер.

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Сергей Горчаков, основатель мастерской
Анастасия Чистякова © ИА REGNUM
Сергей Горчаков, основатель мастерской

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regnum author Анастасия Чистякова, Светлана Маркина
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