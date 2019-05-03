Гусли в Пушкино: старый мотив на новый лад

Анастасия Чистякова, Светлана Маркина, , 13:00 — REGNUM

Пушкино без Пушкина

В селе Пушкино недалеко от Твери великий поэт никогда не был. Его именем как бы «прикрыли» православную историю места — бывшего села Бели-Архиерейские. Напоминание о ней — полуразрушенная церковь, которую построили в конце XVIII века на деньги прихожан. Больше ста лет она была местом притяжения для пяти с половиной тысяч людей. В советское время старинное село потеряло название, свою доминанту, и стало похоже на сотни других — с колхозами и сельсоветами.

Пушкино с Сергеем

Сергей Горчаков никогда не был сельским жителем. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, в обычной городской квартире. Правда, летом родители отправляли в свой старый дом в Пушкино — подальше от городской пыли. Несколько лет назад Сергей оказался на переломном моменте жизни. За ответами на вопросы он поехал туда, где, по детским воспоминаниям, всё было проще и естественнее, чем в городе — в Пушкино. Приехал на лето, и остался.

Пушкино и гусли

На гуслях играли Садко, Илья Муромец и Добрыня Никитич. Сергей на гуслях не играл — сразу начал их мастерить, а уже потом разбираться с нотной грамотой. Неожиданно оказалось, что инструмент нужен людям. Продал один, второй, и скоро понял, что в одиночку со всеми заказами не справится. Создал мануфактуру «Мир гуслей», и у местных жителей появилась работа. Бывшие сварщики и плотники стали создавать инструменты, на которых люди играли ещё сотни лет назад. Один — рекордсмен, создал больше 3 тысяч гуслей. Другой раскрылся не только как мастер, но и как музыкант.

— Про Никиту никто и подумать не мог, что человек музыкально одарённый — обычный работяга. Ему пару наигрышей показали, он просто взял гусли и заиграл. Человек просто рождён с музыкальными данными. Но играть могут и люди без способностей, — рассказывает Сергей.

Цель мануфактуры — сделать так, чтобы каждый мог играть на гуслях. Для этого на мануфактуре производят демократичные по цене инструменты, проводят мастер-классы в разных городах, стараются объяснить в музыкальных школах, что гусли — современный инструмент, и игре на нём стоит учить детей.

— Первый наигрыш человек любых способностей начинает играть через 10 минут. Да тут и просто можно струны перебирать — всё равно получается красиво. И помогает найти мир в душе, привести мысли в порядок. Нам пишут покупатели, что с гуслями в руках они и пробки выстаивают, — продолжает Сергей.

Если первыми покупателями мануфактуры были люди, увлечённые традиционной культурой, то сейчас одной категории не выделить — от бизнесменов до эзотериков, но чаще — обычные люди, уставшие от суеты. Сейчас мануфактура продаёт около ста гуслей каждый месяц.

Пожар

В прошлом году мануфактура полностью сгорела. За ночь пожар уничтожил всё, что было создано за пять лет работы: наработки и эскизы, всю технику, инструменты. МЧС утверждает — здание подожгли. Сергей в выводах осторожен — говорит, открытых врагов нет, местные жители здесь сами работают. Но главное даже не это, а то, что последовало за пожаром.

Запись о происшествии в социальных сетях посмотрели более 600 тысяч человек. Помощь потекла со всех уголков страны: люди присылали деньги на восстановление мастерской или просто письма с поддержкой.

— Одна бабушка нам написала 88 лет, сказала, что мы важное дело делаем. И таких людей много было. Это стало мощным толчком к развитию — мы убедились, что люди заинтересованы в гусельной культуре, — поделился Сергей.

После пожара мануфактуру не просто восстановили — на месте небольшой пристройки появился просторный дом, который вместил в два раза больше мастеров. И ещё после пожара мануфактура стала по-настоящему народной.

Гусли и таргетированная реклама

Вернуться к корням — это не значит отказаться от современных достижений. Сергей Горчаков уверен, главное — это жить с ними в гармонии. Говоря это, он настраивает гусли с помощью тюнера на телефоне. Не скрывает, что большое внимание уделяет и маркетингу. Например, сейчас мануфактура ищет таргетолога. И вообще говорит, что отъезд в деревню не означает отказ от цивилизации. Наоборот, лучшие её достижения должны прийти в деревню.

— Разница только в том, что находясь в городе ты, по большому счёту, ничего не можешь создать своего. Всё принадлежит кому-то другому: твой труд, земля. А здесь у меня есть мануфактура, которая стоит на моей земле и будет передаваться из поколения в поколение. Я думаю, что каждый человек творец, просто не каждый может это в себе «нащупать», — говорит Сергей.

Теперь жителям Пушкино проще найти в себе творца на гусельной мануфактуре. А само село снова обрело свою историю и особенный, ни на кого не похожий характер.

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