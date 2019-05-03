Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Архангельск, , 00:23 — REGNUM Музыкант Сергей Шнуров, известный также как автор стихотворений «на злобу дня», посвятил очередное произведение станции Шиес, куда, по данным СМИ, для усмирения протестующих против строительства свалки прибыли силовики.

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».

Ликуйте люди, к чёрту эти дачи!

Кто недоволен, ты это, не ной-ка!

С Омоном и Росгвардией впридачу,

К нам в город едет классная помойка!

Детишкам нашим будет развлечение,

На свалке очень здорово расти!

А старикам прокорм, обеспечение,

Пусть ищут ценности себе на старости!

Мы до помойки жили шатко-валко,

Зато теперь у всех есть развлекуха!

Нам Богом посланы омон и эта свалка,

Как скрепы и во укрепление духа!

Спасибо всем! Госдуме и Совфеду,

За обустройство жизни, вертикали!

Ликуйте люди, вон уж, — едут, едут!

Фекалии всегда все вниз стекали.

Пост за день набрал 60 тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.

Напомним как сообщало ИА REGNUM, из-за протестов Архангельская область была названа самым проблемным регионом мусорной реформы. Основная причина протеста — строительство полигона на станции Шиес, куда планируют ввозить на захоронение мусор из Москвы.

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