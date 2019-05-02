Националисты устроили «Марш украинского порядка» в Одессе

Одесса, Украина, , 22:31 — REGNUM Так называемый «Марш украинского порядка», организованный националистическими организациями, прошел в Одессе 2 мая 2019 г. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники.

Шествие националистов, среди которых были представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стартовало в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Спустя несколько часов марш завершился на Греческой площади.

По предварительным данным, участие в «Марше украинского порядка» приняли около 1,5 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе на Куликовом Поле радикалы напали на сторонников федерализации Украины, вынудив их укрыться в Доме профсоюзов. Заблокировав в здании людей, радикалы подожгли его. По официальным данным, в результате стычек и пожара погибли 48 человек, еще более 240 пострадали.

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