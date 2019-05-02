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В Свердловской области Первомай объединил 162 тыс. человек

Общество

Подведены итоги празднования

Екатеринбург, 2 мая 2019, 20:49 — REGNUM  В Свердловской области первомайские мероприятия собрали более 162 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Всего в 71 населённом пункте прошло 134 различных мероприятия, уточнили в полиции.

«В результате предпринятых мер на Среднем Урале на первомайском празднике чрезвычайных происшествий не допущено», — заявил начальник пресс-службы главка МВД Валерий Горелых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные мероприятия по случаю Первомая прошли в Екатеринбурге. После совместного шествия и митинга профсоюзов, «Единой России» и некоторых других организаций свои акции провели представители оппозиции, в том числе несистемной. А днём 1 мая в жилом районе Вторчермет состоялась традиционная монстрация — шествие с абсурдными лозунгами.

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1 мая
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