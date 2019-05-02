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В аэропортах Москвы отменены и задержаны 15 авиарейсов

Общество

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются

В аэропортах Москвы отменены и задержаны 15 авиарейсов
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Аэропорт Внуково

Москва, 2 мая 2019, 20:34 — REGNUM  Более 10 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 2 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 20:29 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; во «Внуково» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Напомним, 2 мая Гидрометцентр России сообщил, что атмосферное давление в Москве побило рекорд 35-летней давности. Так, в 6:00 мск в столице было зафиксировано атмосферное давление в 735 мм ртутного столба. Такое низкое атмосферное давление 2 мая было зафиксировано в 1983 г.

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