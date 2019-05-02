В Татарии возродят практику строительства жилищных кооперативов

Москва, , 20:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организации жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Я очень рад, что ответ на наши инициативы был дан так быстро. Мои главные надежны связаны с тем, что те семьи, которые не могут позволить себе взять ипотеку, смогут с помощью жилищно-строительных кооперативов строить себе жилье паями, как это было раньше, в СССР, как это делали наши родители», — отметил в беседе с корреспондентом ИА РЕ сопредседатель Татарстанского регионального отделения бизнес-объединения «Деловая Россия», председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов.

«Государство будет помогать землей, организовывать строительство, а семьи будут создавать для себя жилье, строить квартиры без переплат строителям и посредникам. В данном случае речь идет о жилье эконом-класса, в рамках чего не предусматривается строительство больших дорогих квартир. Наша главная задача — решить жилищный вопрос для больших или молодых семей, для многодетных и малообеспеченных», — подчеркнул Артем Кузнецов.

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