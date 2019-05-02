В Казани будет реализован пилотный проект по организации «исцеляющей среды»

Москва, , 19:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению «Здравоохранение» рассмотреть вопрос о необходимости создания при архитектурно-строительном проектировании и реконструкции объектов здравоохранения организационно-планировочных решений внутреннего пространства, обеспечивающих максимальный комфорт пациентам.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Комментируя поручение Президента РФ, помощник главы Республики Татарстан на внештатной основе Наталия Фишман отметила, что изучение и создание «салютогенной среды» давно является одной из важнейших дисциплин мировых архитектурных школ.

«Для меня очень важным является поручение Министерству здравоохранения РФ включить в план реализации Национального проекта «Здравоохранение» по борьбе с онкологическими заболевания республиканский онкологический диспансер республики Татарстан для того, чтобы реализовать пилотный проект по организации «исцеляющей среды», или того, что называется «доказательный дизайн», — рассказала Наталия Фишман в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

По ее словам, создание «салютогенной среды» — проектирование медицинских учреждений таким образом, чтобы у пациентов этих больниц всегда возникало ощущение надежды — давно находится в фокусе внимания мировых архитектурных школ.

«На западе это целая наука, направление в архитектуре и дизайне, изучению «архитектуры медицины» посвящены целые факультеты. Но у нас, к сожалению, эта область пока совсем не изучена, и не применяется. Мы не знаем об этом практически ничего, и, как следствие, почти ничего не применяем. Мы очень рады, что станем пилотным проектом в этой области, мы будем очень стараться сделать все хорошо», — подчеркнула Наталия Фишман.

Она также отметила, что одним из лучших примеров по созданию «салютогенной среды» в России является дизайнерское и архитектурное решение территории и здания Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, созданное по мотивам рисунков восьмилетнего мальчика из села Пеневичи Калужской области Димы Рогачева.

К сожалению, жизнь маленького пациента ни российским врачам, ни их зарубежным коллегам спасти не удалось — он скончался от лейкоза конце сентября 2007 года в израильской клинике Хадасса.

В мае 2010 года на благотворительном литературно-музыкальном вечере «Маленький принц» в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин предложил назвать новый лечебный центр именем Димы Рогачева.

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