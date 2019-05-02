В Челябинской области Первомай объединил более 94 тыс. человек

Челябинск, , 19:26 — REGNUM В Челябинской области 1 мая различные праздничные мероприятия объединили более 94 тыс. человек. В регионе прошло около 70 праздничных мероприятий, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МВД.

Из них около 20 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях на территории Челябинска. Порядок в городе и области обеспечивали более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Также были привлечены частные охранные предприятия, добровольные народные дружины и казаки. Происшествий допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Первомай в Челябинске начали отмечать утром 1 мая на Театральной площади. Горожан и гостей города поздравили с праздником творческие коллективы. Затем начались шествия и митинги, организованные профсоюзами и различными политическими организациями. Среди прочего участники первомайских мероприятий требовали защитит обманутых дольщиков жилья, вернуть прямые выборы мэра Челябинска и депутатов гордумы и т.д.

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