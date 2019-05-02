Российская молодежная архитектурная биеннале получит постоянную поддержку

Москва, , 19:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации в срок до 1 июня 2019 года разработать механизм регулярной финансовой поддержки Российской молодежной архитектурной биеннале.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля в четверг, 2 мая.

«Это очень хороший, очень позитивный проект для развития молодых архитекторов. Я очень рад, что он получился, и получился в том числе потому что я лично обращался к Владимиру Владимировичу с просьбой о поддержке этой биеннале. Это очень хороший конкурс, очень хороший старт для молодых архитекторов», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель архитектурного бюро «Горожане /Citizenstudio», преподаватель Московской Архитектурной школы «МАРШ» Михаил Бейлин.

В свою очередь помощник президента Республики Татарстан на внештатной основе Наталия Фишман отметила, что регулярный характер биеннале поможет развитию возможностей молодых архитекторов страны.

«Решение о том, чтобы Российская молодежная архитектурная биеннале стала регулярной — для меня это большая победа, но в первую очередь, конечно, это большая победа для архитектурного сообщества. Очень важною, чтобы у молодых людей была возможность проявлять себя. Мы ставим своей задачей выявлять людей широко не известных, и продвигать их, стараться сделать так, чтобы у них появлялись возможности получать заказы. И очень приятною, что эта идея получила поддержку Президента России Владимира Путина», — подчеркнула Наталия Фишман.

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