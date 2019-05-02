В Монголии принята Национальная программа молодежного развития

Улан-Батор, , 19:01 — REGNUM Национальная программа развития молодежи на 2019−2022 годы утверждена в Монголии, сообщает 2 мая Синьхуа со ссылкой на информацию пресс-службы монгольского правительства.

Целью документа является пропаганда и поддержка здорового образа жизни, повышение уровня и качества образования, поддержка молодежной занятости и стартапов в бизнесе, создание благоприятных условий для жизни, поощрение семейной политики.

В рамках программы, как сообщают ее авторы, ожидается существенное увеличение молодежной занятости и снижение уровня безработицы.

Отметим, что по данным монгольского Национального статистического комитета, более 30% населения страны сегодня составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет.