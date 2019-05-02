Четверг, 2 Мая 2019 года
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В Монголии принята Национальная программа молодежного развития

Общество

Монгольская молодежь достигает трети населения страны

В Монголии принята Национальная программа молодежного развития
Erdenebayar
Монголия

Улан-Батор, 2 мая 2019, 19:01 — REGNUM  Национальная программа развития молодежи на 2019−2022 годы утверждена в Монголии, сообщает 2 мая Синьхуа со ссылкой на информацию пресс-службы монгольского правительства.

Целью документа является пропаганда и поддержка здорового образа жизни, повышение уровня и качества образования, поддержка молодежной занятости и стартапов в бизнесе, создание благоприятных условий для жизни, поощрение семейной политики.

В рамках программы, как сообщают ее авторы, ожидается существенное увеличение молодежной занятости и снижение уровня безработицы.

Отметим, что по данным монгольского Национального статистического комитета, более 30% населения страны сегодня составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет.

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Внутренняя политика Монголии
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