Под Калугой началась тактическая игра по военному лазертагу «Чужая земля»

Калуга, , 18:34 — REGNUM Первая всероссийская тактическая игра по военному лазертагу «Чужая земля» стартовала сегодня, 2 мая, в оздоровительном лагере «Спутник», что в калужском пригороде Мстихино. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM организатор мероприятия, руководитель калужского Центра тактических игр «Партизан» Владимир Жеманов.

По его словам, тактическая игра «Чужая земля» будет проходить 24 часа. В борьбу за большой хрустальный кубок вступили порядка 250 участников игры из лазертаг-клубов Брянска, Ельца, Иркутска, Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

«В тактической игре принимают участие, как профессиональные игроки, так и просто любители активных действий на пересеченной местности. Интересно, что до старта сценарий тактической игры держали в тайне», — сказал Владимир Жеманов.

Калужский Центр тактических игр «Партизан» создан в 2014 году и с этого времени, постоянно проводит турниры по лазертагу для юнармейцев, кадетов и военно-патриотических отрядов детских домов и интернатов Калужской области. Кроме того, участники «Партизана» ежегодно проводят благотворительные марафоны и собирают средства для детей из малообеспеченных семей.