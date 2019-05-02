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Власти Ирана выдали ордер на арест спортсменки за выход на ринг без хиджаба

Общество

Спортсменка и её тренер попросили убежища во Франции

Власти Ирана выдали ордер на арест спортсменки за выход на ринг без хиджаба
David Dennis
Хиджаб

Тегеран, 2 мая 2019, 18:25 — REGNUM  Ордер на арест выдали власти Ирана Садаф Хадем — первой иранской спортсменке, выигравшей международный боксерский матч. Об этом сообщил портал Allboxing.

Вина спортсменки заключается в том, что она вышла на ринг без хиджаба и в спортивных трусах. Этим она нарушила закон Исламской Республики Иран, гражданкой которой является.

По законодательству Ирана, спортсменам-женщинам надлежит тренироваться и участвовать в спортивных соревнованиях строго в хиджабе и в одежде, закрывающей тело.

Вина Хадем усугубляется ещё и тем, что её тренером был мужчина. Это тоже является нарушением с точки зрения иранского законодательства.

Федерация любительского бокса Ирана предпочла не вмешиваться в ситуацию. Глава Федерации заявил, что Хадем не зарегистрирована в организации и участвовала в турнире как частное лицо.

Спортсменка и её наставник, приняли решение не возвращаться в Иран и попросили убежища во Франции, где проходил турнир по боксу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре суда в Тегеране иранской правозащитнице Насрин Сотоуде, которая активно выступала против ношения хиджаба. Женщину, по словам её адвоката, приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью. При этом суд отрицает информацию о сроке наказания.

Читайте ранее в этом сюжете: Иранская правозащитница расплатилась за отсутствие хиджаба тюрьмой

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