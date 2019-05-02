По поручению Президента РФ будет создана «Арт-резиденция «Таврида»

Москва, , 18:20 — REGNUM Президентом РФ Владимиром Путиным Правительству Российской Федерации поручено обеспечить начиная с 2019 года выделение из федерального бюджета ассигнований на подготовку и проведение автономной некоммерческой организацией «Центр развития культурных инициатив» ежегодного Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и фестиваля «Таврида ARTRussia», а также на создание и функционирование постоянно действующего образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида».

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Молодой архитектор, участница форума «Таврида» Фируза Давлетшина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила актуальность проекта и его значимость в международном масштабе.

«Решение по поводу фестиваля «Таврида ARTRussia» и «Арт-резиденция «Таврида» было принято очень быстро, и мы очень рады, и очень благодарны нашему президенту за такую оперативную реакцию на предложение наших молодых людей, за то, что так много вкладывается в нашу молодежь», — рассказала Фируза Давлетшина.

«Я самая являюсь молодым архитектором, дизайнером и реставратором, а также послом Форума «Таврида» в Татарстане. У нас уже совсем скоро начинается первая смена — как раз для послов Форума, в ходе которой мы будем готовить фестиваль, который пройдет в конце августа, и продумывать всю систему, которая будет собирать гостей фестиваль из всех регионов России. Форумная кампания начнется 11 мая. Участники уже выбираются во всех регионах страны, они выполняют специальные задания, присылают свои заявки, и мы очень ждем в гости и их, и, конечно, Президента России Владимира Путина в бухте Капсель под Судаком», — отметила молодой архитектор.

«Тот факт, что будет создана «Арт-резиденция «Таврида», очень вдохновляет меня лично. В России до сих пор не было аналога творческих резиденций. Многие мои коллеги — архитекторы, художники — ездят в Европу, где есть подобные резиденции, располагающие к творческой работе. Что касается нашей российской резиденции — очень здорово, что она будет создана именно в Крыму, в таком живописном месте, где можно будет творить, вдохновляться природой. И постепенно этот проект выйдет на круглогодичную форму, где все творческие ребята смогут встретиться в большом кластере, и через творчество выводить Россию на более высокий уровень», — завершила свой комментарий Фируза Давлетшина.

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