В Обнинске следователи и школьники почтили память Подольских курсантов

Обнинск, Калужская область, , 17:30 — REGNUM Сотрудники следственного отдела по городу Обнинску следственного управления СК России по Калужской области вместе с учащимися обнинской средней школы № 11 имени Подольских курсантов 2 мая возложили цветы к мемориальному камню на Аллее памяти у мемориала подвигу Подольских курсантов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По информации ведомства, этот обнинский мемориал был открыт 5 октября 2012 года на территории средней школы № 11 в память о подвиге Подольских курсантов на Ильинских рубежах, которые приняв смертельный бой, сорвали гитлеровский план захвата Москвы в годы Великой Отечественной войны.

На камне высечено: «АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» посажена в 1982 году ветеранами Подольских военных училищ — участниками сражений под Москвой в октябре 1941 года». Рядом с надписью — изображение ветеранского Знака подольского курсанта.

Напомним, в октябре 1941 года более трёх тысяч 18−19-ти летних «красных юнкеров», как называли курсантов враги, больше недели удерживали Варшавское шоссе, не давая немецкому танковому корпусу (200 танков, 20 тысяч пехоты, поддерживаемые артиллерией и авиацией) прорваться к Москве. Только 300 курсантам удалось выйти из фашистского окружения. В живых остался лишь каждый десятый курсант из Подольска.