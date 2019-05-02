Приходько в Эфиопии: «Я нож нацепил – отбиваться»

Михаил Пустовой, , 16:53 — REGNUM

По ночной столице Эфиопии — грязному, но притихшему африканскому городу Аддис-Абебе тревожно идут двое русских. Один из них приготовил нож, а второй держит в руках камни. Приехав за новыми впечатлениями, они уже устали от агрессии местных. Симпатичные женщины, дешевое мясо и отличный кофе вряд ли перевешивают для них повсеместную антисанитарию и бесконечные вымогательства чернокожих. «Эфиопия по-эфиопски» — новый документальный фильм российского автостопщика Олега Приходько и 50-минутный рассказ о самом худшем месте мира, в котором ему удалось побывать.

Любопытство и свобода привели Олега Приходько — опытного и аскетичного путешественника, повидавшего много опасных стран, в Африку. Пожив среди папуасов, и посетив отмеченную затухающей гражданской войной Колумбию, русский странник в один день вышел из самолета в аэропорту Боле. Судьба мгновенно подарила ему напарника — такого же, как и он, автостопщика по имени Андрей. Расположенная в высокогорье, Аддис-Абеба встретила их музеями, солнцем и умеренным теплом. Их ждали средневековые руины форта Фасил-Гебби, красота саван и теплые воды Голубого Нила. Разговоры о Пушкине и проблемы начались с первых дней.

Периферийное захолустье и по меркам Африки — Эфиопия изменилась со времен вояжа чешских писателей Мирослава Зикмунда и Иржи Ганзелки, чьими описаниями послевоенного мира я зачитывался в свое время. Появился неплохо уложенный асфальт, многие граждане освоили английский язык, а чтение газет горожанами стало нормой. В деревнях стали носить шлепанцы из автомобильных шин. Ещё в Эфиопии исправно продают бутилированную воду — разлитую грязными руками из канистры прямо на рынке. И бросаются в глаза наркоманы и вездесущий мусор под ногами.

«Гондэр город довольно неплохой — приставучих людей здесь гораздо меньше, чем в других эфиопских городах», - отметил режиссер, посетив древнюю столицу. Желание покинуть Эфиопию возникло у Приходько к концу первой недели. «Верещат как дикие звери. Если относиться серьезно к ним, то можно тронуться умом от однообразных фраз и вопросов», — обозначил он отношение эфиопов к туристам. Нападения, приставания и вымогательства — повсеместны. «Каждый эфиоп норовит попросить у тебя денег; будь это дети, пожилые люди или молодежь. Кто-то просит одежду — а не могу ли я отдать свои кроссовки или флисовую кофту. Чудовищная меркантильность», — рассказывает автор фильма. Даже хорошо одетая старушка спрашивает «мани» у европейца.

Эфиопия подарила сомнительной субкультуре «растафарианцев» свое божество — миллиардера-императора Хайле Селассие. И именно здесь, выросший на Урале путешественник, чье лицо отчасти скрывала борода, попробовал вечнозеленый наркотический куст — кат, сводящий эфиопских водителей с ума и отправляющий их в могилы. Русский ничего не почувствовал. И уехал в непризнанный миром Сомалиленд, в поисках новых впечатлений.

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