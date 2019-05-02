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Выяснилось, в каких городах живет больше всего счастливых граждан России

Общество

В целом по стране своей жизнью довольны около 73% граждан

Выяснилось, в каких городах живет больше всего счастливых граждан России
alfcermed
Счастливый человек

Москва, 2 мая 2019, 15:05 — REGNUM  Эксперты Финансового университет при правительстве Российской Федерации провели исследование удовлетворённости российских граждан своей жизнью в различных городах страны. Результаты исследования опубликованы в «Российской газете».

Исследование проходило в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. Данные приводятся за первый квартал 2019 года.

Согласно результатам исследования, в целом по России доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73%. При этом в начале 2019 года эта доля якобы составляла 80%.

Интересна разбивка по городам.

Оказалось, что наибольшая доля удовлетворённых своей жизнью граждан проживает во Владивостоке (87%), Томске (86%), Оренбурге и Липецке (по 85%), Грозном, Чите и Череповце (по 84%).

А вот хуже всего дела с удовлетворённостью жизнью обстоят во Владикавказе (63%), Хабаровске (69%), Ярославле, Петрозаводске и Воронеже (по 70%).

Насколько данное исследование является репрезентативным не уточняется.

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Социологические опросы
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