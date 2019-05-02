Следующее заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа в США будет 30 мая

Лондон, , 14:49 — REGNUM Следующие слушания в британском суде по делу об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США состоятся 30 мая. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании, 2 мая.

Сегодня заседание Вестминстерского магистратского суда по делу об экстрадиции Ассанжа носило технический характер. Заседание началось с опозданием на полтора часа и завершилось всего за 10 минут.

Сам Ассанж в суд доставлен не был, он отвечал на вопросы судьи по видеосвязи из тюрьмы. Основатель WikiLeaks смог сделать лишь одно заявление — он сказал, что отказывается сдаваться США, не признает своей вины, так как занимался журналистикой, а не разглашением секретной информации.

Также в ходе заседания американская сторона подтвердила свой запрос об экстрадиции Ассанжа, но судья напомнил представителям США, что на данный момент не все необходимые документы предоставлены для запуска процедуры экстрадиции. США должны предоставить документы до 12 июня.

Следующее заседание суда назначено на 30 мая. По всей видимости оно также будет техническим.