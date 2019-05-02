Белорусские вузы проводят централизованное тестирование

Минск, , 14:15 — REGNUM Абитуриенты могут подать документы на регистрацию для прохождения централизованного тестирования при поступлении в белорусские вузы со 2 мая по 1 июня: в будние дни с 9.00 до 19.00, а также в субботу до 18.00. Белорусское ЦТ — аналог российского ЕГЭ.

Минобразования Белоруссии сообщило, что 11 июня состоится ЦТ по белорусскому языку, 13 июня — по русскому языку, 15 июня — по обществоведению. Затем, 17 июня состоится тестирование по математике, 19 июня — по биологии, 21 июня — по иностранным языкам, 23 июня — по химии, 25 июня — по физике, 27 июня — по истории Белоруссии, 29 июня — по географии и 1 июля — по всемирной истории.

Резервными днями для прохождения ЦТ названы 6 и 8 — белорусский и русский языки, а также 6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Белоруссии, география и всемирная история (новейшее время).

«ЦТ по всем учебным предметам в резервные дни будет проходить в БГУ. Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни: 30 июня — 2 июля», — сказано в официальном сообщении министерства.

Прием документов абитуриентов начнётся с 12 июля. При поступлении на некоторые специальности потребуется пройти собеседование у специальных комиссий, которые решают, сможет ли абитуриент стать дипломатом, журналистом или овладеть другой престижной специальностью.

Напомним, специальные комиссии по «психолого-профессиональному» собеседованию действуют в Белоруссии не первый год и оценивают политическую лояльность желающих получить престижную профессию. Потенциальные абитуриенты должны знать состав правительства, страницы биографии первого и бессменного президента, его мнение по тем или иным вопросам. Также учитывается членство потенциальных абитуриентов в пропрезидентских организациях.