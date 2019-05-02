Воронежцы проснулись под грохот танков

Воронеж, , 12:37 — REGNUM Под грохот танков проснулись жители центральной части Воронежа рано утром 2 мая — техника прибыла в центр города для участия в репетиции парада ко Дню Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как рассказали очевидцы, танки прошли по улице Плехановской около 06:00 «со страшным грохотом».

Именно на улице Плехановской была сформирована колонна техники, которая затем проследовала на площадь Ленина, где, по уже сложившейся традиции, и состоится утром 9 Мая военный парад.

В военном параде в Воронеже впервые примут участие танки Т-72Б3, а также модернизированные гаубицы Мста-СМ2. Воронежцы также смогут увидеть системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «ураган», первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «палантин». Всего же в параде примут участие 72 единицы вооружения и военной техники, а также более 1800 военнослужащих, представителей силовых структур, курсантов военно-воздушной академии, кадетов, юнармейских отрядов Воронежской области.

Полюбоваться не только собственно парадом, но и его репетицией, у воронежцев будет возможность еще и 4 мая. Как и сегодня, в этот день до 11:45 будет ограничено движение транспорта в центральной части города.