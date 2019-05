В ОАЭ cкончался миллиардер из Танзании Реджинальд Менги

Додома, , 12:21 — REGNUM Председатель холдингa IPP, один из самых богатых и влиятельных людей Танзании, Реджинальд Абраам Менги скончался, передает телеканал ITV.

По информации телеканала, Менги скончался 2 мая в городе Дубай, где проходил лечение.

Менги родился в 1944 году в области Килиманджаро. Миллиардер владел многими СМИ, входящими в холдинг IPP Media Group — телеканалами ITV, EATV, Capital Tv, радиостанциями Radio one, Capital Radio, EATV Radio, газетами Nipashe, Kulikoni, Taifa letu, the Guardian, Financial Time и Sunday Observer.

Также Менги является владельцем промышленных предприятий и инвестиционных компаний.

Миллиардер всегда занимал высокие общественно-политические должности. Вплоть до своей кончины Менги был председателем ассоциации владельцев СМИ Танзании (МОАТ) и председателем фонда поддержки частного сектора Танзании (TPSF).

За свою филантропическую деятельность Менги был удостоен многих международных наград.

В прошлом году он написал автобиографическую книгу «I Сan. I Must. I Will».