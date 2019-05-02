Построить судно в 114 тысяч тонн – это вызов

Владивосток, , 12:06 — REGNUM Руководитель проекта на судостроительной верфи «Звезда» в Большом Камне Максим Никонов считает, что построить судно водоизмещением 114 тыс. тонн возможно только здесь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке привлекает высокопрофессиональные кадры для работы на масштабных стройках Дальнего Востока. Благодаря 1503 новым предприятиям здесь уже создано 27 211 рабочих мест, причем 13,7 тыс. только в прошлом году. За работой и перспективой едут специалисты со всей страны. Максим Никонов переехал из Астрахани в Большой Камень руководить проектом по строительству судна водоизмещением 114 тыс. тонн на судоверфи «Звезда». Такое судно здесь строится не одно. В портфеле заказов ССК «Звезда» крупногабаритных судов уже несколько десятков: танкеры, газовозы, контейнеровозы и ледоколы. Под судостроительный проект выстраивается и соответствующая инфраструктура: здесь возводится шесть новых микрорайонов, которые примут семьи семи тысяч работников, трудоустройство которых ожидается в течение ближайших лет.

«Переехать из Астрахани в Приморье мне предложили на ярмарке вакансий судостроительной отрасли, которая прошла в Астрахани летом 2018 года. Там я встретился и переговорил с представителем ССК «Звезда». Сам переезд состоялся в январе 2019 года, буквально через месяц после рождения в семье третьего ребёнка», — рассказал Максим Никонов.

Максим Анатольевич более десяти лет занимался судостроительными проектами, а общий стаж работы в судостроительной отрасли составляет более 18 лет. Решение на переезд на Дальний Восток далось нелегко, но к этому были веские основания и выбор этот был вполне осознанным.

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«Верфь только строится, поэтому есть возможность участвовать в становлении предприятия — это интересный опыт развития, который не получить на действующих предприятиях. Судно, руководителем проекта строительства которого я являюсь, в России никогда не строилось, и построить судно, водоизмещением 114 тыс. тонн — это вызов, это честь, и нигде, кроме как на ССК «Звезда» такой возможности нет», — рассказал Максим Никонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) в 2019 году планируют провести более 20 ярмарок вакансий резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.