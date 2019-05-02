В Киргизии осталось 315 ветеранов Великой Отечественной войны

Бишкек, , 11:43 — REGNUM В настоящее время на территории Киргизии живет 224 участника и 91 инвалид Великой Отечественной войны, 17 несовершеннолетних узников концлагерей, 24 блокадника Ленинграда, а также 2 164 тружеников тыла и 2 579 вдов участников войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития.

По информации ведомства, с 1 января 2010 года ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот получают:

инвалиды и участники войны, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей — 7 000 сомов (6 480 рублей)

трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью — 2 000 сомов (1 850 рублей)

вдовы погибших и умерших инвалидов и участников войны, а также труженики тыла без инвалидности — 1 000 сомов (925 рублей).

Также с 2010 года инвалиды и участники Великой отечественной войны, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получают ежемесячную пожизненную стипендию президента Киргизии в размере 10 000 сомов (9 260 рублей).

Кроме того, ежегодно из средств республиканского бюджета выплачиваются единовременные денежные пособия ко Дню Победы:

инвалидам и участникам войны, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей — 15 000 сомов (13 880 рублей)

трудармейцам и труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны — 10 000 сомов (9 260 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли.

За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней и 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.

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