В Руанде задержали лидера повстанческой организации

Кигали, , 11:24 — REGNUM Министр иностранных дел Руанды Ричард Сезибера совместно с бюро разведки подтвердили задержание Колликсте Нсабиманы, известного как «Санкара». Задержанный является заместителем руководителя повстанческой организации «Движение за демократические перемены в Руанде» (MRCD), а также пресс-секретарем военной ячейки организации FNL, передает RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

По информации издания, FNL регулярно совершает атаки на юге Руанды.

Колликсте Нсабимана был задержан 30 апреля. Он несколько месяцев находился в розыске.

Подробности задержания не раскрываются.