Украинские боевики возобновили миномётные обстрелы на западе Донецка

Донецк, , 11:24 — REGNUM Миномёным обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка и населённый пункт. Докучаевск. Об этом 2 мая собщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел населённых пунктов ДНР со стороны боевиков Украины начался в 05:25 утра по местному времени и продолжается по настоящее время.

Вооружёнными силами Украины выпущено по территории ДНР уже более 50 единиц мин с использованием орудий, попавших под запрет согласно Минским соглашениям.

По предварительной информации жертв среди мирного населения нет, разрушения гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 случаях нарушения режима перемирия со стороны войск. Пострадал жилой дом. Среди мирных жителей ДНР погибших и пострадавших нет.

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